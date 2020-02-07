Женщина, которая посадила ребенка за руль машины каршеринга в Москве, раскаялась

Женщина, которая посадила за руль машины каршеринга своего 9-летнего сына в Москве, раскаялась в содеянном. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 7 февраля, в столичном главке СК России.

25 января гражданка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, во время поездки по Москве на автомобиле каршеринга посадила за руль ребенка. На заднем сидении машины находился еще один ребенок. Женщина заявила, что лишь выполнила просьбу сына, который хотел " порулить ".

Расследование уголовного дела в отношении гражданки завершено. Она признала свою вину в полном объеме и раскаялась. Женщине грозит до одного года лишения свободы.