Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Женщина, которая посадила ребенка за руль машины каршеринга в Москве, раскаялась

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Женщина, которая посадила ребенка за руль машины каршеринга в Москве, раскаялась
коробка передач, pixabay.com
Женщина, которая посадила за руль машины каршеринга своего 9-летнего сына в Москве, раскаялась в содеянном. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 7 февраля, в столичном главке СК России.
 
25 января гражданка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, во время поездки по Москве на автомобиле каршеринга посадила за руль ребенка. На заднем сидении машины находился еще один ребенок. Женщина заявила, что лишь выполнила просьбу сына, который хотел "порулить".
 
Расследование уголовного дела в отношении гражданки завершено. Она признала свою вину в полном объеме и раскаялась. Женщине грозит до одного года лишения свободы.
ЕТ

//картина дня

В мире

СМИ: США хотят наказать

СМИ: США хотят наказать "Роснефть", но санкции против компании вводить боятся

США хотят наказать "Роснефть" за сотрудничество с Венесуэлой, но санкции против компании вводить боятся. Американские политики опасаются, что введение санкций спровоцирует хаос на мировом рынке и скачок нефтяных цен.

Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский коронавирус 2019-nCoV может убивать исключительно представителей монголоидной расы.

Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан