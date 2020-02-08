В Ленинградской области 4-летняя девочка провалилась с другом под лед и погибла

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8 февраля 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Представитель экстренных служб сообщил, что в субботу, 8 февраля, в Тосненском районе Ленинградской области под лед провалилась двое детей. В результате происшествия погибла маленькая девочка.

Согласно источнику, проходящие мимо люди до прибытия спасателей смогли достать из воды двух детей 2015 года рождения. Однако мальчика с переохлаждением доставили в больницу, а девочка скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что Новой Москве во время катания на лыжах мужчина провалился под лед. Его удалось вовремя спасти. Также в Новгородской области провалившиеся под лед во время движения на снегоходе мужчины погибли.