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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Новой Москве лыжник провалился под лед

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Новой Москве лыжник провалился под лед
лыжник, pixabay.com
Мужчина провалился под лед во время катания на лыжах на реке Десна в Новой Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
 
Уточняется, что вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции "Троицкая" в какой-то момент услышал крики о помощи и незамедлительно вызвал спасателей. Дежурная смена оперативно вышла к месту происшествия на судне на воздушной подушке "Змей".
 
Лыжника отвезли на станцию, где ему была оказана первая помощь. В настоящий момент он ждет приезда врачей.
ЕТ

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