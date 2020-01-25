//Происшествия 13+
В Новгородской области двое мужчин провалились под лед и погибли
25 января 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
25 января 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
Олег Фочкин
Виктор Мартынюк
Юля Инамора
Алексей Надёжин
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Украинский YouTube-канал "Стенограма наради" опубликовал запись, которая якобы была сделана на совещании у премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сентябре 2019 года…
Политика
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов в субботу обозначил план действий при обнаружении у себя симптомов нового коронавируса из Китая, вызывающего пневмонию.
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов в субботу обозначил план действий…
Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина…
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани, санкционированное…
В московском театре «Ленком» идут премьерные спектакли последней…
Объединённая авиационная корпорация (ОАК) собирается заняться…
По данным «Аргументов недели», в новом году Минфин готовит какие-то…
Когда в стране нет достаточного простора для самостоятельной…
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в субботу, 25 января, сделал резонансное заявление. Согласно последним данным, на военных базах…
Последствия мощного землетрясения, которое случилось в Турции вечером в минувшую пятницу, 24 января, сняли на камеру беспилотника. Магнитуда подземных…
Спасатели МЧС Армении нашли местонахождение российских туристов которые отправились в горы, но позже запросили помощь. К полудню 25 января спасатели…
Дипмиссия России в Японии сожалеет, что Токио «присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании». Так дипломаты прокомментировали…
В Белоруссии прокомментировали ситуацию с закупкой нефти из РФ
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза в отношении официальных лиц из Крыма. Об этом накануне сообщили агентству Reuters три дипломатических…
Штаб украинской армии списывал перерасход проданных боеприпасов. В этом и крылась причина обстрелов окраины Донецка, которые были зафиксированы в пятницу. Корреспондент…
Актриса Наталья Рудова - обладательница совершенной фигуры. 36-летняя Рудова несколько дней в неделю посвящает своему телу. Актриса занимается под руководством тренера…
Общество
В Красноярском крае жители села выйдут на народный сход против годами пьющего главы. Запойного главу никто не выбирал, его назначили в краевой администрации, она же не…
15 января православные чтят Святую Татьяну – покровительницу студентов и заступницу всех Татьян. В этот день принято просить у Святой Татьяны ясного ума и хорошей памяти…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий внесение изменений в соглашение с Российской Федерацией о поставках природного газа - документ…
Общество
Общество
Водителю автомобиля BMW, выехавшему на полосу встречного движения на Бутырской улице и устроившему ДТП, за прошлый год выписывали 650 штрафов за нарушение правил…
Редакторы американских каналов заставляют корреспондентов врать о Донбассе. С таким признанием выступил журналист Патрик Ланкастер. Он приехал в Донецк из Соединенных…
Общество
В поселке Излучинске Нижневартовского района произошло настоящее чудо. Девушка выпала из окна 9-го этажа, приземлилась в сугроб, после чего встала и пошла на работу. У 27…
В Чечне в субботу, 25 января, 90 тысяч человек сидели без электричества из-за отключения трансформатора.
Министерство иностранных дел России отреагировало на решение Софии выслать двух российских дипломатов из Болгарии. В МИД РФ также добавили, что «оставляют за собой право…
Общество
Вице-премьер Марат Хуснуллин выдвинул идею провести программу реновации жилья во всей России. Сейчас сносить "хрущёвки" и строить новое жильё на их месте начали…
Общество
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил своеобразно поздравить молодежь с Днем студента — он зачитал рэп. Видео распространила пресс-служба главы региона…
В Мурманском аэропорту пассажиров попросили надевать одноразовые медицинские маски перед посещением и при нахождении в аэровокзале. Руководство аэропорта пришло к такому…
Общество
Авиакомпания "Аэрофлот" после инцидента с котами пассажира Максима Чумаченко рейса Нью-Йорк - Москва - София, задумалась о пересмотре правил перевозки животных. Два кота…
Шоу-бизнес
Война в деревне Грязь. Галкин и Пугачева против строительства высоток рядом со своим замком. В деревне Грязь разгорелись настоящие баталии-кто-то хочет построить высотки…
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 года. Глава государства поручил внести изменения…
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что появление нового коронавируса, который унес жизни более 40 человек в Китае, и продолжает свое распространение по миру, может…
Общество
Алена Водонаева ответила спикеру Госдумы Вячеславу Володину, предложившему оштрафовать ее на 100 миллионов рублей за слова о том, что материнский капитал заставит «нищих…
В мире
Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия и Германия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб во время Второй…
В субботу, 25 января, стало известно, что около 90 тысяч жителей Чечни остались без электроснабжения. Согласно последней информации Минэнерго РФ, это произошло из-за…
На юге Японии посадку на воду совершил вертолет MH-60 Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в субботу, 25 января. Соответствующую информацию ранее сегодня…
Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что работы по разработке вакцины от коронавируса ведутся параллельно в двух российских институтах. По её словам, это…
Сразу три попытки нелегально провезти сигареты из Абхазии в Россию пресекли сочинские таможенники. На таможенном посту «Адлер» их внимание привлекли гражданки…
В пресс-службе Центрального районного суда Кемерово сообщили, что 29 января пройдет суд над женщиной, которая похитила ребенка. Отмечается, что инцидент произошел…
В субботу днем, 25 января, стало известно, что с Белоярского моста в Ачинском районе Красноярского края упал "КамАЗ". Водитель грузового автомобиля, согласно последним…
Бункер правительственной связи в одинцовском районе обокрали воры. Там было было установлено оборудование ФСО, контролирующее безопасность спецсвязи, а также старые АТС,…
В Новгородской области двое мужчин провалились под лед во время движения на снегоходе. Согласно последней информации регионального СУСК РФ, оба гражданина в результате…
В Тихоокеанском госуниверситете провели традиционный праздник «Татьянин день». Главным призом стала поездка в Китайскую Народную Республику в составе краевой делегации.
СМИ сообщают, что приятельница королевы Великобритании Елизаветы II похвалила герцогиню Кейт за ее отношение к супругу принцу Уильяму и заявила, что Меган Маркл могла…
Источник, оказавшийся на одном круизном лайнере вместе с российским певцом Прохором Шаляпиным, рассказал, что заметил артиста в компании Татьяны, миллионерши из Канады…
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что виновный в крушении украинского пассажирского самолета Boeing 737 недалеко от аэропорта в Тегеране арестован и находится…
Актриса Юлия Высоцкая показала фото взрослого сына Петра. Недавно в сети появилась информация, что Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже своего ребенка…
Владимир Путин выразил искренние соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Эрдогану в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными…
Происшествия
В Петродворцовом районе на Санкт-Петербургском шоссе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, в ходе…
Пункт пропуска через государственную границу России в аэропорту столицы Башкортостана усилен двойным контролем проверки пассажиров, прилетающих международными рейсами…
В Кремле в субботу, 25 января, заявили, что Россия не меняла свою политику по ситуации на Украине. Соответствующую информацию предоставил сегодня пресс-секретарь…
После землетрясения, которое случилось ранее в восточной части Турции, обрушились десятки зданий. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет…
Главный врач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев сообщил о срочной госпитализации пятерых студентов с подозрением на заражение коронавирусом…
В пресс-службе МВД со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) сообщили, что после сильного землетрясения на востоке Турции…
Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного коронавируса. Парламентарий считает, что болезнь может…
В СМИ появилась информация о том, что 15 февраля текущего года траекторию Земли пересечет гигантский астероид под номером 163373. Соответствующую информацию предоставили…
Все школы Рязани и области запретили использование мобильных телефонов на уроках. Соответствующее решение закреплено в локальных актах всех общеобразовательных…
Министр туризма Ливана Рамзи Машрифия удивил всех, прибыв на свое первое рабочее заседание правительства на такси. Обычно чиновники в стране предпочитают передвигаться…
Стало известно об инциденте, который произошел с 50-летним жителем Подмосковья. Отмечается, что неизвестный украл у мужчины подарочную карту престижного московского…
Глава Красноярской епархии митрополит Пантелеимон заявил, что все пластические операции есть проституция, потому что они делаются только для угоды блуда. Он отметил, что…
1230 врачей отправили в изолированный из-за вспышки коронавируса китайский город Ухань для помощи местным медикам. Об это сообщили в Государственном комитете по вопросам…
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 25 января, поздравила жителей Китая с наступлением Нового года по лунному календарю. Дипломат записала…
Минувшей ночью в Воронеже на Московском проспекте произошло столкновение трёх автомобилей. В результате аварии погибли четыре человека, ещё несколько – пострадали.