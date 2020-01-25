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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Новгородской области двое мужчин провалились под лед и погибли

, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Новгородской области двое мужчин провалились под лед и погибли
тонкий лед, pixabay.com
В Новгородской области двое мужчин провалились под лед во время движения на снегоходе. Согласно последней информации регионального СУСК РФ, оба гражданина в результате случившегося погибли.
 
Установлено, что накануне вечером двое мужчин выехали на лед озера Оборотно Мошенского района Новгородской области на снегоходе. В какой-то момент транспортное средство попало в полынью и утонуло. Людям не удалось выбраться из ледяной воды.
 
Следователи устанавливают все обстоятельства гибели граждан. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГУМЧС России по области.
ЕТ

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