На Онежском озере три рыбака на снегоходе ушли под лед

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20 января 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Кондопожском районе Республики Карелия трое рыбаков на снегоходе провалились под лед Онежского озера. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике, трагедия произошла в минувшую пятницу, 17 января.

"Трое мужчин выехали на снегоходе на рыбалку в Онежское озеро. В ходе движения по озеру снегоход провалился под лед вместе с мужчинами. В результате мужчины утонули", - говорится в сообщении следственного управления.

Жителям напоминают об опасности нахождения на водоемах. В условиях нестабильного температурного режима возрастает риск несчастных случаев и гибели людей. Все они связаны с несоблюдением людьми правил безопасности.

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