//Происшествия 13+
Мужчина утонул в бассейне под Архангельском
17 января 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
17 января 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
На сайте Минобороны появился раздел, в котором представлены документы из фондов Центрального архива ведомства. Отмечается, что в них говорится об освобождении Польши…
Общество
Свежеодобренный Госдумой первый министр России Михаил Мишустин вальяжно шел по коридору к своему новому кабинету на пятом этаже, напевая под нос: «Золото в руках, а в душе зола! В душе зола...». Рядом семенил помощник, умиленно бормоча на ходу: «Михаил Владимирович, вы просили напомнить «крестьяне и фермеры». А еще «все должны платить налоги, тем более, безработные». Мишустин, не прерывая песни «Вот только с золотом нашел и зло», буркнул: «Помню! Примем меры!»…
Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар. Специалист также прокомментировал состояние бюджета страны и уровень внешнего долга.
Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар…
В среду, 15 января, президент Путин огласит ежегодное Послание…
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани, санкционированное…
Фильм «Союз спасения», посвящённый декабрьскому восстанию 1825 года…
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По данным «Аргументов недели», в новом году Минфин готовит какие-то…
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В Министерстве иностранных дел России в пятницу, 17 января, заявили, что недавние санкции Соединенных Штатов Америки против проекта газопровода…
В интернете опубликовали пророчества болгарской ясновидящей Ванги на 2020 год для Российской Федерации. Материал, посвященный данной теме, появился…
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Демограф Анатолий Вишневский рассказал, почему в нашей стране нельзя решить демографическую проблему. Несмотря на то, что Путин обозначил…
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Обозначены ранние сигналы организма человека о появлении злокачественного новообразования. Информацией по данному вопросу поделились специалисты в области онкологии…
15 января мужская сборная России по гандболу завершила свои выступления на проходящем в Швеции, Австрии и Норвегии чемпионате Европы-2020. В последнем матче…
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Вообще я уже давно сталкиваюсь с тем, что друзья и знакомые спрашивают, а кто же будет после Путина? С одной стороны это нужно адресовать в качестве претензии…
Ученые из Университета Вирджинии провели масштабное исследование и рассказали, какая привычка приводит к дополнительным перекусам и перееданию. Это в свою очередь…
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда закончится период очень теплой погоды. Отмечается, что в Москве побит температурный рекорд…
Происшествия
В Карачаево-Черкесии мужчина на охоте по неосторожности застрелил собственного сына. Об инциденте рассказали в Следственном комитете республики.
В СМИ появилась информация о том, что британский принц Гарри и его жена Меган уволили весь персонал своего лондонского особняка. Герцог и герцогиня заявили, что больше…
Бывший премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев днем в пятницу, 17 января, сообщил, что смена правительства является абсолютно нормальной ситуацией в период…
Известная российская певица Валерия поделилась с поклонниками коллажем, на котором соединены фотография певицы и её супруга продюсера Иосифа Пригожина в цветных лодочках…
Работающие в Великобритании онкологи перечислили признаки появления раковой опухоли поджелудочной железы. Соответствующая информация содержится в публикации, размещенной…
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов прокомментировал набирающую популярность тенденцию записывать детям в свидетельство о рождении не отчество…
Жаркое из блогов
Единственный на сегодня мощный ресурс и актив России - это её территория. Огромная, невероятная. Гарант её неприкосновенности - армия и флот. Ну и сам народ. Но как…
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на сообщение о подаче заявления о своей отставке. По его словам, пока правительство продолжает работать в штатном…
В аэропорту Хельсинки теперь имеется специальная туалетная зона. Пассажиры с животными и собаками-поводырями могут ею воспользоваться. Такие комнаты были созданы…
Инспекторы ДПС помогли беременной женщине в Подмосковье вовремя доехать до роддома. Согласно последней информации источников, на дороге к сотрудникам полиции обратился…
Происшествия
В Ленинградской области на железнодорожной станции Мельничный Ручей на днях под поезд попала пожилая женщина. Уточняется, что 80-летняя пенсионерка смогла выжить после…
Происшествия
Стало известно о трагическом инциденте, который произошел в Бурятии с молодой девушкой. 24-летняя жительница выпила обезболивающую таблетку и впала в кому, после чего…
Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала, кого хотела бы видеть на месте министра культуры. По мнению актрисы, на эту должность подойдёт благотворительница…
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины, депутат Ирина Геращенко убеждена, что премьер-министр страны Алексей Гончарук пытается…
Шохре Байат — первая и единственная женщина-международный арбитр из Азии. Сейчас она главная судья матча за титул чемпионки мира по шахматам, за который сражаются…
И. о. главы МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году заявил, что президент России Владимир Путин готовит…
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Противостояние жителей села Синьялы с бизнесом вышло на государственный уровень. Сельчане боятся, что на их земле иностранцы построят молокозавод. Они начали войну…
России до 2024 года придется поучаствовать в вооруженном конфликте на территории Европы. Об этом говорится в приписываемом Нострадамусу пророчестве, которое разместили…
И.о министра иностранных дел России Сергей Лавров с юмором воспринял вопрос о том, будет ли он в дальнейшем занимать пост главы МИДа РФ и готов ли к этому сам. Дипломат…
Происшествия
В бассейне города Новодвинска, расположенного в Архангельской области, утонул 38-летний мужчина. Согласно последней информации регионального СУСК РФ, ему не была…
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку. Об этом украинский политик сообщил…
Дмитрий Медведев выделил 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Соответствующий документ стал одним из последних, который подписал 15 января…
Бывший арбитр ФИФА венгр Виктор Кашшаи 9 января был назначен главой судейского департамента РФС. Событие комментирует эксперт еженедельника «Аргументы недели», профессор…
Поднебесная вложила большие средства в развитие чешского бизнеса. Так, на деньги Пекина в стране были построены предприятия тяжёлого машиностроения, создана крупная…
Специалисты Роскачества советуют не пользоваться уличными банкоматами, поскольку их могут использовать злоумышленники, чтобы считать данные с банковской карты.
Жительница Кирова, которая в прошлом году оставила свою трехлетнюю дочь на неделю одну в квартире, вследствие чего ребенок скончался от истощения, отправится в колонию…
В Йошкар-Оле скончался мужчина по дороге в больницу. Его искусали собаки.
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в пятницу, 17 января, раскрыла ласковое прозвище композитора и певца Игоря Николаева. Сегодня деятель культуры празднует…
Пресс-служба УФССП по региону сообщила, что судебные приставы обнаружили в Самаре шестилетнюю девочку, которую разыскивала французская полиция. Известно, что о розыске…
Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку. Журналист провел параллель с ситуацией…
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В Нижнекамске разгорелся «верандный скандал». Отец ребенка пожаловался на руководство детского сада за просьбу помочь с очисткой снега на веранде. Это спровоцировало…
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Знаменитая гимнастка, супруга юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева накануне в очередной раз удивила поклонников сменой имиджа. Спортсменка недавно сделала новую прическу…
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Новый 2020 год начался для поклонников Сергея Лазарева довольно странно: любимый артист внезапно отписался ото всех в Instagram и отключил возможность комментировать свои…
Знатоки народной медицины рассказали, как предотвратить инсульт мозга, который входит в число самых распространенных причин смерти. Соответствующие советы перечислены…
И.о. главы МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году рассказал о попытках США помешать строительству…
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Известная российская актриса Екатерина Климова поделилась подробностями личной жизни. Знаменитость заявила, что, несмотря на возраст и три развода, не разучилась…
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