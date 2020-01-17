Мужчина утонул в бассейне под Архангельском

В бассейне города Новодвинска, расположенного в Архангельской области, утонул 38-летний мужчина. Согласно последней информации регионального СУСК РФ, ему не была своевременно оказана помощь.

Трагедия случилась еще 6 декабря прошлого года, но широко известно о ней стало лишь сейчас. Мужчине предоставили дорожку для плавания, однако надлежащий мониторинг за безопасностью плавающих работниками бассейна не осуществлялся.