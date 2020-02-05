В генконсульстве РФ выяснили о нахождении россиян на борту рухнувшего в Стамбуле самолета

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5 февраля 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Фото: pixabay.com

Губернатор Стамбула Али Ерликая назвал предполагаемую причину жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines рейса «Измир – Стамбул» в аэропорту имени Сабихи Гекчен. Известно, что в результате аварии пострадали 120 человек.

Ерликая рассказал, что причиной ЧП стали плохие погодные условия.

На борту находилось 170 человек, в том числе два ребенка и четыре члена экипажа. Людей успели вовремя эвакуировать, все пострадавшие отправлены в больницу. Российских граждан среди них нет, уточнили в генконсульстве РФ.

Ранее сообщалось, что 5 февраля самолет упал на полосу с высоты около 30 метров, а затем загорелся и развалился на три части.