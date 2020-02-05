Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В генконсульстве РФ выяснили о нахождении россиян на борту рухнувшего в Стамбуле самолета

, 21:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

В генконсульстве РФ выяснили о нахождении россиян на борту рухнувшего в Стамбуле самолета
Фото: pixabay.com

Губернатор Стамбула Али Ерликая назвал предполагаемую причину жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines рейса «Измир – Стамбул» в аэропорту имени Сабихи Гекчен. Известно, что в результате аварии пострадали 120 человек.

Ерликая рассказал, что причиной ЧП стали плохие погодные условия.

На борту находилось 170 человек, в том числе два ребенка и четыре члена экипажа. Людей успели вовремя эвакуировать, все пострадавшие отправлены в больницу. Российских граждан среди них нет, уточнили в  генконсульстве РФ.

Ранее сообщалось, что 5 февраля самолет упал на полосу с высоты около 30 метров, а затем загорелся и развалился на три части.

БА

//картина дня

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового типа коронавируса. По его словам, для создания лекарственного препарата не хватает одного компонента.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Турция находится сейчас в двойственном положении. С одной стороны, Эрдоган помнит, что конфронтационная позиция Турции по отношению к России в Сирии и сама по себе…