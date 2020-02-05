Консульство выясняет, были ли россияне на борту самолета в Стамбуле

Вечером в среду, 5 февраля, российское консульство выясняет, находились ли граждане РФ на борту самолета авиакомпании Pegasus, который совершил жесткую посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле.

В дипмиссии сообщили, что к настоящему моменту не располагают информацией о том, были ли россияне в салоне воздушного судна. Ни авиакомпания, ни власти города не могут дать исчерпывающий ответ на этот вопрос.