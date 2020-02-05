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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Консульство выясняет, были ли россияне на борту самолета в Стамбуле

, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Консульство выясняет, были ли россияне на борту самолета в Стамбуле
салон самолета, pixabay.com
Вечером в среду, 5 февраля, российское консульство выясняет, находились ли граждане РФ на борту самолета авиакомпании Pegasus, который совершил жесткую посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле.
 
В дипмиссии сообщили, что к настоящему моменту не располагают информацией о том, были ли россияне в салоне воздушного судна. Ни авиакомпания, ни власти города не могут дать исчерпывающий ответ на этот вопрос.
 
Ранее сообщалось, что после жесткой посадки самолет, выполнявший рейс Измир – Стамбул, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, а затем загорелся и развалился на три части. В результате случившегося никто не погиб, но пострадали более 50 человек.
ЕТ

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