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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Самолет, совершивший жесткую посадку в Стамбуле, разбился на три части

, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Самолет, совершивший жесткую посадку в Стамбуле, разбился на три части
крыло самолета, pixabay.com
Вечером в среду, 5 февраля, стало известно, что Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines, совершивший жесткую посадку в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен, разбился на три части.
 
К месту происшествия незамедлительно прибыли спасатели и сотрудники аэропорта. Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося.
 
Сообщается, что пассажирский самолет, следовавший из Измира, после жесткой посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, а затем загорелся. В момент инцидента на борту находились 177 человек, которых удалось быстро эвакуировать. Известно о 21-м госпитализированном пострадавшем.
ЕТ

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