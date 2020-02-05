Самолет, совершивший жесткую посадку в Стамбуле, разбился на три части

Вечером в среду, 5 февраля, стало известно, что Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines, совершивший жесткую посадку в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен, разбился на три части.

К месту происшествия незамедлительно прибыли спасатели и сотрудники аэропорта. Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося.