В Стамбуле совершил жесткую посадку пассажирский самолет

В Стамбуле в среду, 5 февраля, произошла жесткая посадка самолета бюджетной турецкой авиакомпании Pegasus. Соответствующую информацию сегодня вечером предоставил министр транспорта Турции.
Глава ведомства уточнил, что в результате жесткой посадки воздушного судна никто не погиб.
В СМИ также поступили данные о том, что после приземления самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На месте инцидента в настоящий момент работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.