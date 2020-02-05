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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Стамбуле совершил жесткую посадку пассажирский самолет

, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Стамбуле совершил жесткую посадку пассажирский самолет
самолет, pixabay.com

В Стамбуле в среду, 5 февраля, произошла жесткая посадка самолета бюджетной турецкой авиакомпании Pegasus. Соответствующую информацию сегодня вечером предоставил министр транспорта Турции.

Глава ведомства уточнил, что в результате жесткой посадки воздушного судна никто не погиб.

В СМИ также поступили данные о том, что после приземления самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На месте инцидента в настоящий момент работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

ЕТ

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