В Уфе самолет авиакомпании

В аэропорту Уфы самолет авиакомпании "Победа" во время выруливания на старт выкатился за пределы взлетной полосы. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник в пресс-службе авиаузла.

Происшествие случилось в 07.24 по местному времени (5.24 по Москве). Согласно последним данным, самолет должен был вылететь в московский аэропорт Внуково.