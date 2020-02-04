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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Уфе самолет авиакомпании "Победа" выкатился за пределы полосы

, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Уфе самолет авиакомпании
шасси, pixabay.com
В аэропорту Уфы самолет авиакомпании "Победа" во время выруливания на старт выкатился за пределы взлетной полосы. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник в пресс-службе авиаузла.
 
Происшествие случилось в 07.24 по местному времени (5.24 по Москве). Согласно последним данным, самолет должен был вылететь в московский аэропорт Внуково.
 
В момент разворота воздушное судно совершило выкатывание за пределы ВПП. На борту в момент инцидента находились 183 пассажира и 6 членов экипажа. В результате случившегося никто не пострадал. Задержка на вылет рейса составит 2 часа 50 минут.
ЕТ

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