Очевидец предоставил подробности инцидента с шасси при посадке самолета в Томске

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3 февраля 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vtomske.ru

шасси, pixabay.com

Житель Томска в понедельник утром предоставил подробности инцидента с самолетом Bombardier CRJ-100 авиакомпании "РусЛайн", у которого частично разрушилась передняя стойка шасси в ходе посадки.

Работник службы такси, ставший очевидцем инцидента, заявил, что при касании с полосой от шасси пошли искры. Мужчина добавил, что самолет приземлился и остановился, поэтому он даже не предположил, что посадка пошла не по плану. В то же время должен был сесть рейс из Москвы, однако диспетчеры не позволили ему этого сделать.

Напомним, на борту самолета в момент происшествия находились 32 пассажира и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.