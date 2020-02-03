Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Очевидец предоставил подробности инцидента с шасси при посадке самолета в Томске

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vtomske.ru

Очевидец предоставил подробности инцидента с шасси при посадке самолета в Томске
шасси, pixabay.com

Житель Томска в понедельник утром предоставил подробности инцидента с самолетом Bombardier CRJ-100 авиакомпании "РусЛайн", у которого частично разрушилась передняя стойка шасси в ходе посадки.

Работник службы такси, ставший очевидцем инцидента, заявил, что при касании с полосой от шасси пошли искры. Мужчина добавил, что самолет приземлился и остановился, поэтому он даже не предположил, что посадка пошла не по плану. В то же время должен был сесть рейс из Москвы, однако диспетчеры не позволили ему этого сделать.

Напомним, на борту самолета в момент происшествия находились 32 пассажира и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

ЕТ

//картина дня

Политика

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Украина яростно выражала свое недовольство.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев оценил идею повысить штрафы для «шумных соседей», мешающих другим жильцам с 23:00 до 07:00.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев оценил…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Зарубежные экономисты отмечают рост российской экономики, несмотря на санкции. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета…

//новости ан

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с китайским коронавирусом. Также он отметил, что Россия оставляет за собой право депортировать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Минувшей ночью самолет рейса «Екатеринбург-Томск» совершил посадку в местном аэропорту с технической неисправностью. Отмечается, что у лайнера Bombardier CRJ-100 частично…

//новости ан

//новости ан

Российское посольство в Лондоне выясняет, пострадали ли граждане России при инциденте в столице Великобритании. Ранее сообщалось, что на юге Лондона неизвестный с ножом…