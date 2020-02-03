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3 февраля 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Минувшей ночью самолет рейса «Екатеринбург-Томск» совершил посадку в местном аэропорту с технической неисправностью. Отмечается, что у лайнера Bombardier CRJ-100 компании "Руслайн" частично разрушена передняя стойка шасси.

"По предварительной информации, в 05.46 (01.46 мск) при совершении посадки в международном аэропорту Томск (Богашёво) имени Н. И. Камова у воздушного судна Bombardier CRJ-100 произошло частичное разрушение передней стойки шасси", - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что сейчас исследуется взлётно-посадочная полоса. На борту находились около 32 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто не пострадал.

"В 12.00 (8.00 мск) аэропорт "Томск" возобновил работу в штатном режиме. Аэропорт открыт и готов к приему и отправке воздушных судов", - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Ранее четырех пассажиров самолета из Пекина госпитализировали в больницу Иркутска с симптомами коронавируса.