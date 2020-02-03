Четырех пассажиров самолета из Пекина госпитализировали в больницу Иркутска

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3 февраля 2020, 08:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Правительство Приангарья сообщило, что четверо пассажиров рейса «Пекин-Иркутск» были госпитализированы в местную больницу с подозрением на коронавирус. Отмечается, что у прибывших выявлены начальные симптомы.

В заявлении говорится, что у всех пациентов обнаружена повышенная температура. Отправленные в больницу граждане Китая и все, кто с ними контактировал будут проходить диагностические исследования на наличие нового коронавируса.

«Предварительный диагноз заболевших – ОРВИ. Граждане, контактировавшие с больными, изолированы в медицинские организации для осмотра», - добавили в правительстве.

Ранее инфекционист рассказал, возможно ли в ближайшее время разработать вакцины.