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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Очевидец рассказал о ЧП в Новосибирске: "Обвалилась крыша гардероба. Я был там в эту самую минуту"

, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Очевидец рассказал о ЧП в Новосибирске:
фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Очевидец рассказал подробности инцидента с обрушением крыши кафе в советском районе на улице Молодежи в Новосибирске минувшей ночью. Известно, что во время ЧП в здании проходила «гаражная вечеринка», погибла 22-летняя девушка.

«Сегодня ночью во время вечеринки обвалилась крыша гардероба. Я был там в эту самую минуту. Переодевался пойти домой. Музыка играла громко, бит стучал в стены, внезапно раздался треск, с потолка что-то посыпалось. Завизжала девушка. Рванул к двери и успел выскочить. Девчонки следом не успели. Их накрыло», - поделился молодой человек.

По его словам, оставшимся там людям, на голову упала «трухлявая» крыша и «огромные глыбы снега».

Ранее сообщалось, что четверо человек пострадали. По некоторым данным, один скончался в больнице. Задержан 27-летний организатор вечеринки.

БА

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Очевидец рассказал подробности инцидента с обрушением крыши кафе в советском районе на улице Молодежи в Новосибирске минувшей ночью. Известно, что во время ЧП в здании…

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