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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Задержан 27-летний мужчина, организовавший вечеринку в кафе в Новосибирске

, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Задержан 27-летний мужчина, организовавший вечеринку в кафе в Новосибирске
фото с сайта МЧС

В Новосибирске задержан 27-летний мужчина, организовавший вечеринку в кафе, крыша которого обрушила от тяжести снега, и погибли два человека. О задержании организатора вечеринки сообщили в Следственном комитете России.

По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе. К нему очень много вопросов. На вечеринке развлекались около 200 человек. Говорят, такие мероприятия в Новосибирске пользуются спросом. 

Официальный представитель СКР Светлана Петренко добавила, что глава ведомства Александр Бастрыкин
направил в Новосибирск криминалистов центрального аппарата для помощи в расследовании ЧП в кафе, - передает RT. 

Бастрыкин направил в Новосибирскую область для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе и тщательной фиксации всех следов на месте происшествия криминалистов центрального аппарата СК России.

Точные данные о количестве пострадавших уточняются. На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение объективной картины произошедшего.

По указанию Председателя СКР ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИЧ

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