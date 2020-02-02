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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Опубликовано видео последствий обрушения крыши кафе в Новосибирске

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано видео последствий обрушения крыши кафе в Новосибирске
Фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео с места обрушения крыши кафе в Академгородке на бульваре Молодёжи в Новосибирске минувшей ночью. Известно, что в результате происшествия погибла 22-летняя девушка, ещё четверо человек пострадали.

На территории работают сотрудники пожарных подразделений и медики. Ведется проверка завалов, площадь которых составила 240 кв. м. Крыша обрушилась из-за тяжести снега прямо на посетителей.

Кадры последствий обвала показал РЕН ТВ. Также телеканал назвал имена пострадавших в результате ЧП: Бутаева М. (22 года), Наметов К. (20 лет), Решетникова П. (20 лет), Шитов Д. (19 лет) и погибшая - Прушенова Т. (22 года).

Ранее сообщалось, что двоих пострадавших отпустили домой, двое других находятся в больнице с переломами. Отмечается, что здание было построено незаконно. Во время происшествия в нем проходила «гаражная вечеринка», на которой присутствовало около 200 человек.

БА

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