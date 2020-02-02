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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Появились подробности происшествия в Новосибирске, где обрушилась крыша кафе, и погибла девушка

, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]

Появились подробности происшествия в Новосибирске, где обрушилась крыша кафе, и погибла девушка
фото с сайта МЧС

В Новосибирске в Академгородке в ночь на воскресенье произошло ЧП - под тяжестью снега рухнула крыша здания на бульваре Молодёжи, в котором работал ночной клуб. В результате обрушения крыши погибла девушка. По последним данным, четверо человек пострадали. Все они были госпитализированы.

Двоих пострадавших осмотрели врачи и отпустили домой. Два человека находятся в больнице с переломами. У одного пострадавшего - перелом костей таза. Люди прооперированы.

Тело девушки из-под завалов извлекли прибывшие на место инцидента спасатели.
На данный момент известно, что обрушилась  крыша незаконной пристройки кафе-бара "Родня" в Советском районе Академгородка. В пристройке к кирпичному зданию находился гардероб. Крыша рухнула под тяжестью снега.
В момент ЧП в кафе находилось около 200 человек.

До прибытия спасательных подразделений из основного помещения кафе самостоятельно эвакуировалось 190 человек.
По факту обрушения кровли возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Известно, что ранее МЧС рассылало официальные предупреждения о необходимости своевременной очистки крыш от снега.

ИЧ

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