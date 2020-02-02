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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Самолет с мертвым пассажиром на борту приземлился во Внуково

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Самолет с мертвым пассажиром на борту приземлился во Внуково
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 2 февраля, самолет, выполняющий рейс «Челябинск-Москва» прибыл в столичный аэропорт Внуково с мертвым пассажиром на борту. В воздушной гавани информацию подтвердили.

«Да, подтверждаем, что смерть наступила во время перелета. Но про инфаркт ничего не можем сказать, это заключение могут дать только медики», - отметили в пресс-службе аэропорта.

По предварительным данным, во время перелета у мужчины произошел инфаркт. После посадки во Внуково медики констатировали факт смерти пассажира.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево из Таиланда прибыл пассажир с подозрением на коронавирус.

БА

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