Самолет с мертвым пассажиром на борту приземлился во Внуково

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2 февраля 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Фото: pixabay.com

В воскресенье, 2 февраля, самолет, выполняющий рейс «Челябинск-Москва» прибыл в столичный аэропорт Внуково с мертвым пассажиром на борту. В воздушной гавани информацию подтвердили.

«Да, подтверждаем, что смерть наступила во время перелета. Но про инфаркт ничего не можем сказать, это заключение могут дать только медики», - отметили в пресс-службе аэропорта.

По предварительным данным, во время перелета у мужчины произошел инфаркт. После посадки во Внуково медики констатировали факт смерти пассажира.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево из Таиланда прибыл пассажир с подозрением на коронавирус.