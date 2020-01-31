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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Пассажир с подозрением на коронавирус прилетел из Бангкока в Шереметьево

, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Пассажир с подозрением на коронавирус прилетел из Бангкока в Шереметьево
фото: globallookpress.com

Пассажир с подозрением на коронавирус прилетел в "Шереметьево" из Бангкока. Ему стало плохо на борту самолета в ходе полета. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает информированный источник.

По его словам, экипаж воздушного судна принял решение сажать борт на отдаленной стоянке воздушной гавани, чтобы сократить возможные риски. В аэропорту "Шереметьево" самолет уже встречала бригада медиков.

Гражданина Франции 77 лет с супругой находились в Таиланде с 18 по 30 января. Пара проживала в отеле, и там же питалась. В итоге, как отмечается, медики поставили французу диагноз - инфекция мочевыводящих путей.

Напомним, вечером в пятницу, 31 января, стало известно, что в Швеции был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Данную информацию предоставило сегодня агентство по охране здоровья населения.

АС

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