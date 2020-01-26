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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В башкирской деревне при пожаре погибли три человека

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

В башкирской деревне при пожаре погибли три человека
Фото с сайта ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

В деревне Гумерово в Башкортостане загорелся бревенчатый дом. В огне погибли двое взрослых и трёхлетний ребёнок.

К моменту прибытия пожарных практически весь дом был охвачен огнем. Пожарные локализовали возгорание на площади 40 квадратных метров. Как сообщает региональное управление МЧС, в ходе дальнейшего обследования объекта, стало известно о том, что при пожаре погибли три человека: 60-летняя женщина, 23-летняя девушка и трёхлетний мальчик.

В ведомстве добавили, что также пострадала 2-летняя девочка, которую госпитализировали.

«Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте пожара работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России», – говорится в официальном сообщении ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

ДВа

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