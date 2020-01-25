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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Новгородской области в трехэтажном доме вспыхнул пожар, пострадали трое детей

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Новгородской области в трехэтажном доме вспыхнул пожар, пострадали трое детей
тушение пожара, pixabay.com
В трехэтажном жилом доме в Старой Руссе Новгородской области вспыхнул пожар. Согласно последней информации представителя экстренных служб региона, пострадали трое детей и пятеро взрослых.
 
Уточняется, что все восемь пострадавших были оперативно доставлены в больницу после случившегося.
 
Подчеркивается также, что из горящего на улице Чапаева здания были эвакуированы около 70 человек, среди которых 20 детей.
 
К 3.09 пожар удалось ликвидировать. В борьбе с огнем принимали участие 37 человек и 12 единиц техники.
 
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