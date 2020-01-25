В Новгородской области в трехэтажном доме вспыхнул пожар, пострадали трое детей

В трехэтажном жилом доме в Старой Руссе Новгородской области вспыхнул пожар. Согласно последней информации представителя экстренных служб региона, пострадали трое детей и пятеро взрослых.

Уточняется, что все восемь пострадавших были оперативно доставлены в больницу после случившегося.

Подчеркивается также, что из горящего на улице Чапаева здания были эвакуированы около 70 человек, среди которых 20 детей.

К 3.09 пожар удалось ликвидировать. В борьбе с огнем принимали участие 37 человек и 12 единиц техники.

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