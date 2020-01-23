В центре Курска загорелось кафе. Площадь пожара - 800 кв. метров

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23 января 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: ГУ МЧС России по Курской области

В центре Курска в четверг, 23 января, загорелось кафе "Мимино". Площадь пожара охватила 800 квадратных метров. Из горящего здания кафе эвакуированы 10 человек. О пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работают пожарные расчеты и экстренные службы. По предварительной информации, возгорание произошло на чердаке, вспыхнул утеплитель. Появилась информация об угрозе обрушения крыши.

Местные СМИ пишут, что кафе горит в Первомайском парке на Красной площади. Кафе построил участник шоу "Последний герой" Сергей Одинцов, а потом его продал.

На место происшествия прибыли глава Курска Виктор Карамышев и председатель областной Думы Николай Жеребилов.

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