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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В центре Курска загорелось кафе. Площадь пожара - 800 кв. метров

, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Курска загорелось кафе. Площадь пожара - 800 кв. метров
фото: ГУ МЧС России по Курской области

В центре Курска в четверг, 23 января, загорелось кафе "Мимино". Площадь пожара охватила 800 квадратных метров. Из горящего здания кафе эвакуированы 10 человек. О пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работают пожарные расчеты и экстренные службы. По предварительной информации, возгорание произошло на чердаке, вспыхнул утеплитель. Появилась информация об угрозе обрушения крыши.

Местные СМИ пишут, что кафе горит в Первомайском парке на Красной площади. Кафе построил участник шоу "Последний герой" Сергей Одинцов, а потом его продал.

На место происшествия прибыли глава Курска Виктор Карамышев и председатель областной Думы Николай Жеребилов.

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