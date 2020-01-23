В Подольске горит бывший завод

В подмосковном городе Подольске горит здание бывшего завода «Зингер». Около 50 человек эвакуированы. В МЧС сообщили, что возгорание произошло на площади 500 квадратных метров.
Известно, что сообщение о задымлении поступило в 10 часов утра. Людей успели эвакуировать из горящего здания до приезда пожарных. Над ликвидацией возгорания работают 86 человек и 24 единицы спецтехники.
«В 10.00 поступило сообщение о задымлении на территории бывшего завода "Зингер" по адресу: городской округ Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 25… В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 500 квадратных метров», - сказали в ведомстве.
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