В Подольске горит бывший завод

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23 января 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Nikolay Gyngazov

В подмосковном городе Подольске горит здание бывшего завода «Зингер». Около 50 человек эвакуированы. В МЧС сообщили, что возгорание произошло на площади 500 квадратных метров.

Известно, что сообщение о задымлении поступило в 10 часов утра. Людей успели эвакуировать из горящего здания до приезда пожарных. Над ликвидацией возгорания работают 86 человек и 24 единицы спецтехники.

«В 10.00 поступило сообщение о задымлении на территории бывшего завода "Зингер" по адресу: городской округ Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 25… В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 500 квадратных метров», - сказали в ведомстве.

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