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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Москве обнаружили мёртвой невестку Хрущёва

, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mash

В Москве обнаружили мёртвой невестку Хрущёва
Фото: pixabay.com

В столице в доме номер 18 на Ломоносовском проспекте обнаружили тело невестки Никиты Сергеевича Хрущёва. 85-летнюю Галину Михайловну Шумову нашёл её внук.

Сообщается, что женщину в её квартире обнаружил правнук генсека. Шумова была замужем за сыном Хрущёва Сергеем, на протяжении долгого времени женщина проживала вместе с ним в Соединённых Штатах, а затем вернулась в Россию. Врачи констатировали смерть вследствие остановки сердца, следов насилия на теле пенсионерки не обнаружено.

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АБ

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