В Москве обнаружили мёртвой невестку Хрущёва

В столице в доме номер 18 на Ломоносовском проспекте обнаружили тело невестки Никиты Сергеевича Хрущёва. 85-летнюю Галину Михайловну Шумову нашёл её внук.
Сообщается, что женщину в её квартире обнаружил правнук генсека. Шумова была замужем за сыном Хрущёва Сергеем, на протяжении долгого времени женщина проживала вместе с ним в Соединённых Штатах, а затем вернулась в Россию. Врачи констатировали смерть вследствие остановки сердца, следов насилия на теле пенсионерки не обнаружено.
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