Детская поликлиника загорелась на юго-западе Москвы

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21 января 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

больничный коридор, pixabay.com

Утром во вторник, 21 января, в СМИ появилась информация о возгорании в одной из московских поликлиник. Согласно последним данным, пожар был зафиксирован в филиале детской поликлиники номер 69.

Из здания, которое находится на Азовской улице на юго-западе Москвы, в срочном порядке были эвакуированы не менее 100 человек, в частности, 30 детей.

Источник в экстренных службах столицы уточнил, что пожар случился в одном из помещений третьем этаже поликлиники. К настоящему моменту на место инцидента направлены несколько пожарных расчетов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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