В Москве сын скальпировал мать во время конфликта

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21 января 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Фото: сайт МВД РФ

Стало известно об инциденте, который произошел в одной из московских квартир. Отмечается, что молодой человек в ходе ссоры нанес своей матери несколько колото-резаных ранений рук.

Согласно источнику, безработный мужчина снял с 69-летней матери скальп, от полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Сообщается, что тело пожилой женщины было найдено в доме на Коломенской набережной.

После совершения преступления мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, отправился в медучреждение. Однако врачу пациент показался подозрительным, и она вызвала в квартиру полицию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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