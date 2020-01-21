В Москве сын скальпировал мать во время конфликта

Стало известно об инциденте, который произошел в одной из московских квартир. Отмечается, что молодой человек в ходе ссоры нанес своей матери несколько колото-резаных ранений рук.
Согласно источнику, безработный мужчина снял с 69-летней матери скальп, от полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Сообщается, что тело пожилой женщины было найдено в доме на Коломенской набережной.
После совершения преступления мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, отправился в медучреждение. Однако врачу пациент показался подозрительным, и она вызвала в квартиру полицию.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
Московский таксист побил пассажира-иностранца за отказ в близости