Московский таксист побил пассажира-иностранца за отказ в близости

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21 января 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел на Лужнецкой набережной в столичном такси. Отмечается, что водитель ударил гражданина Туниса за то, что тот отказался вступить с ним в половой контакт.

Согласно источнику, 28-летний молодой человек обратился в полицию, где рассказал, что возвращался домой на запад Москвы на такси. В ходе поездки незнакомый ему ранее человек хотел принудить его к интимной близости. Однако иностранец отказался. Тогда водитель высадил его посреди дороги, ударил кулаком по лицу и уехал.

Правоохранительные органы организовали проверку по факту происшествия. Личность водителя неизвестна.

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