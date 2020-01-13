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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Москве пассажир такси перевел деньги грабителям из-за направленного на него пистолета

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Москве пассажир такси перевел деньги грабителям из-за направленного на него пистолета
Фото: pixabay.com

Начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин сообщил, что в московском такси пассажира заставили перевести деньги на банковскую карту грабителя, угрожая при этом пистолетом.

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21-летний молодой человек обратился в полицию, где рассказал, что отдыхал в баре в центре Москвы, после чего вызвал такси до дома. Однако, сев в машину, увидел там двух мужчин, которые потребовали потерпевшего открыть мобильное приложение и перевести некоторую сумму. По его словам, в этот момент на него был направлен предмет, похожий на пистолет. Позже его высадили на Марксисткой улице.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемых. Ими оказались 28-летний и 37-летний приезжие», - уточнили в ведомстве, отметив, что у них изъяли травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Украденная сумма не раскрывается.

БА

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