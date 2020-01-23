Неизвестные устроили стрельбу в гостинице на юго-западе Москвы, есть пострадавшие

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23 января 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Представитель правоохранительных органов сообщил, что минувшей ночью на юго-западе Москвы на улице Керченская неизвестные ворвались в гостиницу и устроили стрельбу по прохожим.

«Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно травматического оружия», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что информация об инциденте в гостинце «РАО Академическая» поступила в полицейское отделение в 23.14. Известно, что огнестрельные ранения получили двое мужчин, их отправили в больницу. Врачи диагностировали одному из них «огнестрельное ранение в области левого ребра и ушибленная рана скуловой кости», а второму – «огнестрельное ранение брюшной полости».

Организована проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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