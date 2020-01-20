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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Подмосковье пенсионер выстрелил в затылок подростку

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Подмосковье пенсионер выстрелил в затылок подростку
Фото: pixabay.com

В подмосковном городе Подольске полицейские расследуют обстоятельства стрельбы, произошедшей в субботу, 18 января. Пенсионер выстрелил из пневматического пистолета в голову семиклассника.

Известно, что ученик седьмого класса получил ранение затылочной области головы. Инцидент произошёл недалеко от гаражей на Парковой улице в 23:00. Стрелявшим оказался 65-летний водитель.

Отец ребенка написал в полицию заявление. Пока остаётся неизвестным, чем именно подросток спровоцировал подобные действия со стороны пенсионера.

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АБ

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