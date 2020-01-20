В Подмосковье пенсионер выстрелил в затылок подростку

В подмосковном городе Подольске полицейские расследуют обстоятельства стрельбы, произошедшей в субботу, 18 января. Пенсионер выстрелил из пневматического пистолета в голову семиклассника.
Известно, что ученик седьмого класса получил ранение затылочной области головы. Инцидент произошёл недалеко от гаражей на Парковой улице в 23:00. Стрелявшим оказался 65-летний водитель.
Отец ребенка написал в полицию заявление. Пока остаётся неизвестным, чем именно подросток спровоцировал подобные действия со стороны пенсионера.
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