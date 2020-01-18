В Санкт-Петербурге арестован мужчина, обвиняемый в истязании своих детей

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18 января 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Фрунзенский районный суд заключил под стражу на два месяца жителя Санкт-Петербурга Максима Бердникова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу, 18 января. В Челябинской области мужчина спас ребенка, повисшего на стене дома

Бердников обвиняется в истязании своих детей - шестилетней дочери и четырехлетнего сына - "путем систематического нанесения побоев, в отношении заведомо несовершеннолетних". Суд определил заключение под стражу сроком до 16.03.2020.

Ему предъявлены обвинения по 4-м пунктам: неисполнение обязанностей по воспитанию детей, умышленное причинение тяжкого вреда группой лиц по предварительному сговору и два эпизода истязания, один из которых с теми же отягчающими обстоятельствами.

Кроме того, Фрунзенский районный суд Петербурга продлил срок задержания на семьдесят два часа мачехе этих детей - Татьяне Бердниковой, которая обвиняется в преступлениях по пункту "а" части 3 статьи 111 и пунктам "г" и "е" части 2 статьи 117 УК России.