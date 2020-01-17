Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Криминал 13+

В Ереване экс-главу спецслужбы Армении нашли застреленным

, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Ереване экс-главу спецслужбы Армении нашли застреленным
фото: соцсети

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по признакам статьи "Доведение до самоубийства" в связи с гибелью экс-директора Службы национальной безопасности страны Георгия Кутояна. 

Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении

Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении

 

Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении с огнестрельным ранением. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.

Кутоян возглавлял СНБ с февраля 2016 года, на этот пост его назначил президент Серж Саргсян, находящийся сейчас под следствием. В мае 2018-го, когда в стране сменилась власть, Кутояна отправили в отставку.

АС

//картина дня

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: угроза цунами на Камчатке, воровство…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…

//новости ан