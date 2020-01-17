В Ереване экс-главу спецслужбы Армении нашли застреленным

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по признакам статьи "Доведение до самоубийства" в связи с гибелью экс-директора Службы национальной безопасности страны Георгия Кутояна.
Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении с огнестрельным ранением. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.
Кутоян возглавлял СНБ с февраля 2016 года, на этот пост его назначил президент Серж Саргсян, находящийся сейчас под следствием. В мае 2018-го, когда в стране сменилась власть, Кутояна отправили в отставку.