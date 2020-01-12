На Урале скончался 8-летний мальчик, который 5 месяцев находился в коме с пулей в голове

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12 января 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В воскресенье, 12 января, в Нижнем Тагиле скончался мальчик Егор Коркунов, который 5 месяцев боролся за жизнь после того, как получил огнестрельное ранение в голову. Отмечается, что ни российские, ни зарубежные врачи не соглашались вытащить пулю из головы 8-летнего ребенка.

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«Земля тебе пухом, мы тебя все очень сильно любим, ты был любимым братом, ты был заботливый братик … Но почему ты так мало увидел жизнь ты моя сокровушка я тебя очень сильно люблю», - написала сестра Егора Вконтакте.

Известно, что в августе 2019 года мальчик играл со своими друзьями на детской площадке. Егор хотел покататься на тарзанке, как внезапно упал, а из левого виска пошла кровь.

Позже выяснилось, что 35-летний сосед, находящийся в нетрезвом состоянии, стрелял по банкам из пневматической винтовки. В результате чего попал в голову ребенка. При этом правонарушитель не бросился на помощь, а просто подбросил оружие на участок другого соседа и скрылся. Однако полиции удалосьего его задержать.

По словам матери, пуля находилась у Егора в голове, а спинномозговая жидкость собиралась в голове - происходил отек головного мозга и кровоизлияние. Мальчик находился в коме.