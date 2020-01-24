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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Мать-одиночка накормила восьмимесячную дочь смертельной порцией соли

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Мать-одиночка накормила восьмимесячную дочь смертельной порцией соли
Фото: pixabay.com

Молодая мать-одиночка отравила восьмимесячную дочь, пока ребенок находился в больнице. Отмечается, что ранее 24-летняя женщина страдала от психического заболевания.

Инцидент случился в Великобритании. Мать обратилась за помощью к врачам, потому что малышка отказывалась от смеси. За время пребывания девочки в больнице уровень натрия у нее в крови внезапно вырос до критической отметки. Медикам удалось выяснить, что за несколько часов мать скормила дочери четыре ложки соли, которые могли убить ребёнка. Перед этим женщина пыталась отравить себя.

Врачам удалось спасти девочку, теперь ребёнка отдадут в приёмную семью.

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