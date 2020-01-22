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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Годовалая девочка утонула в ванне на Сахалине из-за невнимательности матери

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Годовалая девочка утонула в ванне на Сахалине из-за невнимательности матери
кран в ванне, pixabay.com
В Южно-Сахалинске в среду, 22 января, маленькая девочка утонула в ванне. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.
 
Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, выяснила, что в пятом часу утра по местному времени 24-летняя женщина купала своих двух дочерей. В какой-то момент мать оставила детей одних в воде и вышла. Когда она вернулась, одна из девочек лежала в ванне без признаков жизни.
 
Бригада скорой помощи не смогла реанимировать ребенка. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
 
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