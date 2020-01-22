Годовалая девочка утонула в ванне на Сахалине из-за невнимательности матери

В Южно-Сахалинске в среду, 22 января, маленькая девочка утонула в ванне. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, выяснила, что в пятом часу утра по местному времени 24-летняя женщина купала своих двух дочерей. В какой-то момент мать оставила детей одних в воде и вышла. Когда она вернулась, одна из девочек лежала в ванне без признаков жизни.

Бригада скорой помощи не смогла реанимировать ребенка. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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