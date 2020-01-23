Мальчик скончался из-за порции лапши быстрого приготовления

Стало известно об инциденте, который произошел на севере Египта в городе Махалля Кубра с маленьким мальчиком. 10-летний ребенок съел порцию лапши быстрого приготовления и через некоторое время скончался.
«Согласно отчету медиков, смерть наступила в результате повышения кровяного давления и сердечного приступа», - уточнили прибывшие на место происшествия медицинские работники.
По словам родителей, накануне мальчик ел только лапшу.
Инцидент произошел в провинции Гарбия. Полиция организовала проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Началось расследование.
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