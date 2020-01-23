Мальчик скончался из-за порции лапши быстрого приготовления

//Происшествия 13+

23 января 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Akhbar el-Youm

Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел на севере Египта в городе Махалля Кубра с маленьким мальчиком. 10-летний ребенок съел порцию лапши быстрого приготовления и через некоторое время скончался.

«Согласно отчету медиков, смерть наступила в результате повышения кровяного давления и сердечного приступа», - уточнили прибывшие на место происшествия медицинские работники.

По словам родителей, накануне мальчик ел только лапшу.

Инцидент произошел в провинции Гарбия. Полиция организовала проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Началось расследование.

Читайте также:

1.10-летний саратовский школьник попал в больницу из-за отравления алкоголем

2.В Бурятии девушка выпила обезболивающее и умерла