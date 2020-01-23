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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Мальчик скончался из-за порции лапши быстрого приготовления

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Akhbar el-Youm

Мальчик скончался из-за порции лапши быстрого приготовления
Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел на севере Египта в городе Махалля Кубра с маленьким мальчиком. 10-летний ребенок съел порцию лапши быстрого приготовления и через некоторое время скончался.

«Согласно отчету медиков, смерть наступила в результате повышения кровяного давления и сердечного приступа», - уточнили прибывшие на место происшествия медицинские работники.

По словам родителей, накануне мальчик ел только лапшу.

Инцидент произошел в провинции Гарбия. Полиция организовала проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Началось расследование.

 

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