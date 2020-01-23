10-летний саратовский школьник попал в больницу из-за отравления алкоголем

В клиническую больницу Саратовского медицинского госуниверситета доставили ученика четвертого класса. Школьник обратился на улице к прохожей, сказал, что плохо себя чувствует, и попросил вызвать скорую помощь.
Медики констатировали, что 10-летний мальчик был в нетрезвом состоянии.
Врачи сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Сейчас этим делом занимаются сотрудники подразделения полиции Саратова по делам несовершеннолетних.
По словам матери ребенка, мальчик после школьных занятий отправился на один из саратовских катков.
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