Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Бурятии девушка выпила обезболивающее и умерла

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

В Бурятии девушка выпила обезболивающее и умерла
Фото: pixabay.com

Стало известно о трагическом инциденте, который произошел в Бурятии с молодой девушкой. 24-летняя жительница выпила обезболивающую таблетку и впала в кому, после чего скончалась в конце декабря.

После наращивания ресниц молодая клиентка чуть не лишилась зрения:

После наращивания ресниц молодая клиентка чуть не лишилась зрения: "Мне было очень больно"

Согласно источнику, девушка находилась на строгой диете и лишилась десяти кг за месяц, что нарушило работу ферментной системы печени. Кроме этого, она принимала парацетамол в больших количествах, что также отражается на печени. В результате организм не выдержал двойной дозы обезболивающего три раза в день. Врачи её госпитализировали.

Отмечается, что до этого погибшая перенесла инфекцию вирусного гепатита В.

 

БА

//картина дня

Общество

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Свежеодобренный Госдумой первый министр России Михаил Мишустин вальяжно шел по коридору к своему новому кабинету на пятом этаже, напевая под нос: «Золото в руках, а в душе зола! В душе зола...». Рядом семенил помощник, умиленно бормоча на ходу: «Михаил Владимирович, вы просили напомнить «крестьяне и фермеры». А еще «все должны платить налоги, тем более, безработные». Мишустин, не прерывая песни «Вот только с золотом нашел и зло», буркнул: «Помню! Примем меры!»…

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар. Специалист также прокомментировал состояние бюджета страны и уровень внешнего долга.

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан