В Бурятии девушка выпила обезболивающее и умерла

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17 января 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Стало известно о трагическом инциденте, который произошел в Бурятии с молодой девушкой. 24-летняя жительница выпила обезболивающую таблетку и впала в кому, после чего скончалась в конце декабря.

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Согласно источнику, девушка находилась на строгой диете и лишилась десяти кг за месяц, что нарушило работу ферментной системы печени. Кроме этого, она принимала парацетамол в больших количествах, что также отражается на печени. В результате организм не выдержал двойной дозы обезболивающего три раза в день. Врачи её госпитализировали.

Отмечается, что до этого погибшая перенесла инфекцию вирусного гепатита В.