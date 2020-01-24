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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Скончалась старейший практикующий хирург России

, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Скончалась старейший практикующий хирург России
Фото: pixabay.com

В Рязани в четверг, 23 января, умерла Алла Левушкина – старейший практикующий хирург страны. Женщина скончалась в возрасте 92 года. Прощание с врачом пройдет 25 января в 14:00.

Левушкина проработала хирургом 67 лет. За эти годы она провела более десятка тысяч операций. В последние годы работы женщина оперировала из специального кресла. Сообщается, что церемония прощания с Левушкиной состоится в здании патологоанатомического отделения Городской клинической больницы №11.

«Алла Левушкина скончалась 23 января на 93-м году жизни. По состоянию здоровья она прекратила свою деятельность в больнице в 2018 году, в практическом здравоохранении она проработала 67 лет», - рассказали в местном Минздраве.

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