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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

43-летняя врач из Санкт-Петербурга выиграла конкурс «Миссис Вселенная-2020»

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

43-летняя врач из Санкт-Петербурга выиграла конкурс «Миссис Вселенная-2020»
На фото: Победительница конкурса «Миссис Вселенная-2020», фото Инстаграм Ксении Вербицкой

Жюри конкурса «Миссис Вселенная» назвало победительницу – ей стала уроженка Санкт-Петербурга, многодетная мать и дипломированный доктор Ксения Вербицкая.

Популярный конкурс в 2020 году проходил в столице Болгарии. В нем участвовали только замужние женщины от 40 лет из 36 стран мира. В последние годы финалистки конкурса соревнуются не только в дефиле, но и презентуют себя и свои достижения на английском языке.

У Ксении Вербицкой четверо детей. Она работает гинекологом-эндокринологом, занимается аргентинским танго и очень любит читать.

В 2018 году на конкурсе «Миссис Вселенная» москвичка Дарья Давыденко получила почётный титул «Супермодель».

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ДВа

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