Пьяного Емельяненко арестовали за дебош

В Анапе суд арестовал бойца Александра Емельяненко за пьяную драку. Спортсмен устроил дебош в посёлке Супсех, где он готовился к предстоящему бою с Магомедом Исмаиловым.
Емельяненко арестовали в ночь на 21 января на базе отдыха «Спорт», где боец проводил тренировки. Сообщается, что мужчина находился в нетрезвом виде и вёл себя неадекватно. В отношении спортсмена составлен административный протокол, его обвиняют в мелком хулиганстве. В правоохранительных органах уточнили, что боец арестован на семь суток.
«Для разбирательств его отвезли в отделение полиции. За мелкое хулиганство ему назначили административный арест – семь суток», - рассказали правоохранители.
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