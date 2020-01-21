Пьяного Емельяненко арестовали за дебош

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21 января 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: m.sports.ru

Фото: соцсети

В Анапе суд арестовал бойца Александра Емельяненко за пьяную драку. Спортсмен устроил дебош в посёлке Супсех, где он готовился к предстоящему бою с Магомедом Исмаиловым.

Емельяненко арестовали в ночь на 21 января на базе отдыха «Спорт», где боец проводил тренировки. Сообщается, что мужчина находился в нетрезвом виде и вёл себя неадекватно. В отношении спортсмена составлен административный протокол, его обвиняют в мелком хулиганстве. В правоохранительных органах уточнили, что боец арестован на семь суток.

«Для разбирательств его отвезли в отделение полиции. За мелкое хулиганство ему назначили административный арест – семь суток», - рассказали правоохранители.

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