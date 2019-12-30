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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Кадыров заявил, что победит Емельяненко с одного удара

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Кадыров заявил, что победит Емельяненко с одного удара
Фото: соцсети

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, каким может быть его бой с Александром Емельяненко. По словам Кадырова, он сможет победить всего лишь с одного удара.

Емельяненко согласился на бой с Кадыровым

Емельяненко согласился на бой с Кадыровым

«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?» - написал Кадыров в соцсети.

Ранее Кадыров сам вызвал Емельяненко на поединок. Боец смешанного стиля согласился встретиться с главой Чечни на ринге.

АБ

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