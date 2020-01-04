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Автобус, который вынесло на тротуар в Смоленске, насмерть сбил пешехода

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Автобус, который вынесло на тротуар в Смоленске, насмерть сбил пешехода
место водителя автобуса, pixabay.com
Автобус, который вынесло на тротуар в Смоленске, насмерть сбил пешехода. Соответствующую информацию предоставил в субботу, 4 января, руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.
 
Авария произошла в Смоленске вечером в минувшую пятницу, 3 января. Предполагается, что водитель ПАЗа не справился с управлением, выехал на тротуар и допустил наезд на пешехода 1957 года рождения. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
 
Повреждения также получила иномарка, припаркованная у жилого дома. Водитель автобуса прошел освидетельствование, которое показало, что он был трезв.
ЕТ

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