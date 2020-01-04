Автобус, который вынесло на тротуар в Смоленске, насмерть сбил пешехода. Соответствующую информацию предоставил в субботу, 4 января, руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.

Авария произошла в Смоленске вечером в минувшую пятницу, 3 января. Предполагается, что водитель ПАЗа не справился с управлением, выехал на тротуар и допустил наезд на пешехода 1957 года рождения. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Повреждения также получила иномарка, припаркованная у жилого дома. Водитель автобуса прошел освидетельствование, которое показало, что он был трезв.