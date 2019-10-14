На Щелковском шоссе в Москве столкнулись три машины

На Щелковском шоссе в Москве движение транспорта затруднено после аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в понедельник, 14 октября, в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Согласно последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия ни один человек не пострадал, передает сегодня ТАСС.

Сотрудники ГИБДД в настоящий момент работают на месте случившегося и устанавливают точные обстоятельства и причины произошедшего. Полицейские обращаются к автомобилистам с призывом выбирать альтернативные маршруты.