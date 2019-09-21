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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Одесской области в результате ДТП с маршруткой погибли девять человек

21 сентября 2019, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Овидиопольском районе Одесской области переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком, сообщает пресс-служба регионального управления полиции. Девять человек погибли, двое получили травмы.

ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское. По информации пресс-службы МВД Украины, столкнулись переполненная маршрутка, ехавшая по дороге Одессу, и грузовик, который возвращался из областного центра.

В настоящий момент все пострадавшие в аварии госпитализированы. На месте дорожной катастрофы работают представители экстренных служб региона. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

АС

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