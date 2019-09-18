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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Волк, напавший на людей в Крыму, был болен бешенством

18 сентября 2019, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что напавший на трех человек в Симферопольском районе Крыма у трассы Симферополь – Алушта – Ялта волк был болен. Это животное страдало бешенством.
 
Глава департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами министерства экологии и природных ресурсов Крыма Владимир Капитонов отметил, что волка после нападения на трех граждан пришлось застрелить.
 
Как сообщает РИА "Новости", эти хищники обычно ведут ночной образ жизни, а нападение произошло в дневное время, что косвенно говорит о болезни животного. Установлено, что сначала волк напал на подворье и бросался на собак. Хозяйка вышла во двор и тоже была искусана. Позже он набросился на двух дальнобойщиков.
 
Капитонов называет этот случай крайне редким, почти исключительным.
ЕТ

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