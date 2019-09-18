Волк, напавший на людей в Крыму, был болен бешенством

Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что напавший на трех человек в Симферопольском районе Крыма у трассы Симферополь – Алушта – Ялта волк был болен. Это животное страдало бешенством.

Глава департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами министерства экологии и природных ресурсов Крыма Владимир Капитонов отметил, что волка после нападения на трех граждан пришлось застрелить.