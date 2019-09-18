//Происшествия 13+
Волк, напавший на людей в Крыму, был болен бешенством
18 сентября 2019, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
18 сентября 2019, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]
В мире
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…
Директор СВР России Сергей Нарышкин, комментируя атаку беспилотниками нефтяных предприятий нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии, заявил, что угроза…
Общество
Происшествия
Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники ФСБ РФ.
Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
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Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
Футблистов Александра Кокорина и Павла Мамаева во вторник, 17 сентября, выпустили из колонии в Белгородской области. Спортсменов родственники…
Стало известно, что россиянам позволят не платить долги по штрафам в ГИБДД при одном условии. Соответствующую информацию утром в среду, 18 сентября…
Когда спецаилисты выносят приговор – глиобластома, то, кажется, что жизнь закончена. Выхода нет!Только готовиться к худшему. Но надежда уходит…
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что западным странам с каждым разом всё сложнее придерживаться антироссийских санкций. По его словам…
В России разворачивается конфликт между элитой и простым обществом
Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что напавший на трех человек в Симферопольском районе Крыма у трассы Симферополь – Алушта – Ялта волк был болен. Это животное…
В Нижневартовске автомобиль под управлением 16-летнего подростка попал в аварию. Согласно последней информации источников, в результате случившегося погиб один человек…
С 2020 года все новорожденные Латвии, возможно, будут автоматически получать гражданство. В том случае, если родители не выберут гражданство другой страны. Данный…
Дети певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина в среду, 18 сентября, празднуют день рождения. Сегодня Лизе и Гарри, которых обожают поклонники по всей России…
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич раскритиковал решение московского суда, согласно которому 3,5 колонии получил российский актер Павел Устинов, который…
На днях вышла программа «Пусть говорят», посвященная Анастасии Заворотнюк. Попытались разобраться, что правда, а что вымысел. Но стоило ли это делать? Да, интересно. Да,…
Юрий Кононов, покоривший наставников и зрителей на подмостках «Главной сцены» и «Голоса», дал эксклюзивное интервью «АН». В ходе откровенного разговора певец рассказал…
Жители Китая пришли в ужас, заметив в реке Янцзы гигантского "черного монстра". Согласно последней информации осведомленных источников, нечто, напоминающее змею…
Бывшие солисты группы Smash!! Сергей Лазарев и Влад Топалов устроили в социальной сети перепалку. Поводом стал приговор 24-летнему начинающему актеру Павлу Устинову…
В Хакасии задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка в одном из детских садов Черногорска. В пресс-службе регионального главка МВД напомнили, что данный…
Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что автомобиль протаранил вестибюль высотки Trump Plaza, расположенной в штате Нью-Йорк. В результате случившегося травмы…
Этот поступок стоил молодому выдающемуся пловцу спортивной карьеры. Но вряд ли в тот момент спортсмен думал о своей карьере: люди гибли у него на глазах, счет шел на…
Спорт
Адвокат Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко рассказала, почему его не отпустили из колонии по УДО, как это произошло с Павлом Мамаевым и братьями Александром…
В Ростовской области в одной из школ Таганрога на учеников во время урока рухнула часть потолочной отделки. Отмечается, что инцидент произошёл в кабинете физики.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, чем собирается заниматься после того, как завершит спортивную карьеру.
Сегодня, 17 сентября, «Лион» на своем поле играет с «Зенитом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Парк Олимпик Лионне»…
Геннадий Зюганов в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что считает выполнимой поставленную задачу сравнять экономику страны с мировыми темпами…
Для хорошей работы мозга человеку необходимо регулярно употреблять продукты, способствующие его кровообращению, а также пить много воды, рассказала диетолог Людмила…
В Министерстве финансов России занимаются разработкой новой системы накопительных пенсий. Необходимые поправки в законодательство страны будут внесены к началу 2021 года…
Онколог Андрей Каприн считает, что поощрение медработников в случаях выявления у пациентов рака на ранних стадиях может увеличить выявляемость онкозаболеваний в стране.
Культура
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских и евреев – «Двести лет вместе». Новый фильм Валерия Тодоровского предлагает нам провести время…
Город М
В Москве собираются установить ещё 600 камер видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Таким образом, их общее количество вырастет до 2, 5 тысячи. Новые камеры…
Общество
Самые яркие противостояния всегда рождаются из столкновения двух разных характеров. Это есть в спорте, литературе, поэзии. Конечно же, политику, как самую сложную…
Общество
Начиная с июня за небольшим Ольхонским районом Иркутской области стала наблюдать вся страна. Ситуация, которая сложилась с экс-главой района Сергеем Копыловым…
Общество
ФРАЗУ, вынесенную в заголовок, приписывают Альберту Эйнштейну, и полностью она звучит так: «Если на Земле исчезнут пчёлы, то через четыре года исчезнет и человек…
Спорт
«Аргументы недели» перед стартом сезона НХЛ изучили, сколько наших играет в лучшей хоккейной лиге мира. Посчитали контракт каждого, сложили доллары в общую таблицу…
Шпионаж
В 2017 году ЦРУ США успешно вывезло из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов. Первым об этой секретной операции 9 сентября рассказал телеканал CNN.…
Соцпакет
Минувшее первое сентября не только дало старт учебному году для миллионов российских школьников, но и в очередной раз существенно пополнило «кубышки» благотворительных…
Соцпакет
На старте нового учебного года для всех без исключения российских СМИ «обязательной программой» становятся публикации и сюжеты о том, что новенького ожидает отечественных…
Общество
Сергея СЕЛИНА зрители знают по роли обаятельного милиционера-полицейского Дукалиса из сериала «Улицы разбитых фонарей». Между тем в арсенале актёра более 50 киноработ…
Став одной из самых популярных исполнительниц Узбекистана, Севара не остановилась на достигнутом. Бойкая и амбициозная девушка отправилась в Европу «наудачу» и не…
Спорт
Летняя заявочная кампания в РПЛ выдалась насыщенной: клубы раскошелились почти на 220 млн евро. Приобретения делались до последнего момента, и некоторым из тех, кто…
Не самый крупный теннисный турнир в Санкт-Петербурге неожиданно оказался в центре внимания. Ещё бы, ведь туда прилетел выступать сам Даниил Медведев. Главный герой…
Здоровье
Времена, когда, например, детям говорили: не гладь дворовую собачку – будут делать сорок уколов в живот, давно прошли. Сейчас в случае укуса, полученного даже от уличного…
Здоровье
Сразу разрушим стереотипы, которые частенько, как мантру, повторяют толстяки, а особенно их родители, – о генетике и наследственности. Так вот: никакой генетической…
Говорят, что...
В Евросоюзе озабочены последствиями глобального изменения климата. По данным Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), в южных странах ЕС сейчас наблюдается…
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Венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова наделало много шума. Многие осудили РПЦ за то, что она позволила совершиться этому таинству. Руководитель пресс-службы…
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Настроение большинства американцев противоречит желаниям американской элиты – к такому выводу пришли социологи США. На днях Чикагский совет по международным делам…
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О стратегическом значении Южных Курил в последнее время говорится очень много. Однако о рыбных запасах этого региона часто умалчивают. Между тем в этом году там резко…
Тема американского проекта ХААРП – исследовательской программы по авроральному ионосферному рассеянию высокочастотных радиоволн (High Frequency Active Auroral Research…
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова призналась поклонникам, что на протяжении последних трёх недель страдает от аллергической болезни. Звезда рассказала, что среди ночи просыпается…
Общество
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме во Владивостоке («АН» подробно рассказывали о событии) обсуждался радикальный вариант решить демографическую…
Экономика
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала настолько ударно, что прошла его, отметившись многочисленными историческими рекордами. Титаны, колоссы…
Общество
Битва за Арктику и российское присутствие в ней продолжается. Недавно Минприроды РФ на ВЭФ-2019 отчиталось о завершении дополнительных научных исследований для расширения…
Экономика
После летних пожаров в лесах Сибири и Дальнего Востока начался разбор полётов. Рослесхоз и Минприроды под шумок предлагают новые правила работы с лесами, которые…
Общество
Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских указов и национальных проектов Владимира Путина. Нет сомнений, что рапорты и реляции будут победоносными…
Поразительные изменения начали происходить в настроениях американской элиты после того, как французский президент Эммануэль Макрон решил прекратить конфликт с Россией…