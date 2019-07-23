Сгоревший в Хабаровске детский лагерь работал без соответствующего разрешения

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что сгоревший детский палаточный лагерь работал без необходимых разрешений. В результате пожала погиб один ребёнок, четверо находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжёлое.

Глава региона заявил, что проверяющие комиссии не давали своего разрешения на открытие на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» детского палаточного лагеря, передаёт «Звезда». Фургал отдал распоряжение проверить работу комиссии, которая проводила осмотр базы отдыха. В ответ на это председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предложил закрыть все палаточные лагери, которые на данный момент функционируют в регионе.