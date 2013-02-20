За погибшего в США Максима Кузьмина американское агентство получило $75 тысяч

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20 февраля 2013, 11:27 [ «Аргументы Недели. Москва», Пётр Горбатенко, Москва ]

Фото Петра Горбатенко

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС заявил, что агентству в США заплатили $75 тыс. за усыновление погибшего мальчика, передает корреспондент «АН-онлайн».

По данным П. Астахова, Максим Кузьмин – 21-й ребенок, усыновленный американцами из России и погибший в США. Уполномоченный по правам детей считает, что этот случай отличается от всех остальных. Оба брата Максим и Кирилл были усыновлены всё из того же детского дома в Псковской области. «Они выехали в последние дни действия соглашения между США и Россией по усыновлению. Максим погиб 21 января, не дождавшись медицинской помощи. Сообщили об этом случае российской стороне спустя месяц, точнее консульские работники сами нашли эту информацию», - подчеркнул П. Астахов.

Уполномоченный при президенте РФ заявил, что он уже был в США, в том числе вместе с главой МИДа Сергеем Лавровым. В данный момент, по его словам, нет информации о переусыновлении российских детей в США.

П. Астахов резюмировал, что российский МИД должен потребовать создать межгосударственный реестр детей, которые в настоящее время проживают в приемных семьях в США.