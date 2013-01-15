Задержан скрывавшийся от следствия застройщик обрушившегося в Таганроге дома

В Ростовской области задержан 45-летний предприниматель из Таганрога, фактически осуществлявший функции застройщика дома, в результате обрушения которого погибли пятеро рабочих. По информации следствия, вскоре после обрушения здания мужчина срочно покинул территорию Российской Федерации. На днях он вернулся в Таганрог, где вчера вечером его задержали. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, 13 декабря 2012 в Таганроге обрушилось строящееся здание на улице Чехова, 55. В результате 23 человека пострадали, 5 из них погибли. Трагедия, по версии следователей, случилась из-за нарушений правил техники безопасности при строительстве. Рабочие возводили здание, которое по своим характеристикам сильно отличалось от описанного в официальной документации.

Сразу после трагедии были взяты под стражу прораб и подрядчик печально известной стройки на перекрёстке улицы Чехова и переулка Украинского. Расследование уголовного дела, возбуждённого в их отношении, сейчас идёт полным ходом. Обоим инкриминируют ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщили «АН-онлайн» в следственном управления СКР по Ростовской области, расследование уголовного дела продолжается. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, и конкретные лица, виновные в трагической гибели рабочих.

По данным следствия, задержанный вчера подозреваемый действовал от имени супруги, на чьё имя были оформлены документы для осуществления строительства трёхэтажного здания многоквартирного жилого дома, и фактически выполнял функции заказчика и застройщика здания. По информации пресс-службы следственного управления СКР по Ростовской области, задержанный осуществлял заказ проектной документации и получил разрешение на строительство. При этом, в соответствии именно с его указаниями, как считают следователи, строительство и осуществлялось не по проекту.